Фирташ продолжит финансировать Украинскую программу в Кембридже

В Кембриджском университете (Великобритания) на постоянной основе открывается Украинская программа, в рамках которой студенты смогут изучать украинский язык и культуру.

Об этом профессор Департамента славистики Кембриджского университета Саймон ФРАНКЛИН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Понимание Украины, изучение Украины на фундаментальном уровне в Западной Европе почти не представлено, в Северной Америке, Канаде - есть. Украина фигурирует у нас (в Европе — УНИАН) только когда здесь очередной политический или экономический кризис, а так как-то исчезает со страниц газет, и в сознании не фигурирует. Мы считаем, что это вредно и плохо не только для Украины, но и для нас», - сказал С.ФРАНКЛИН.

По его словам, одним из основных направлений программы является формирование понимания Украины среди граждан Великобритании и Западной Европы в целом.

В свою очередь, глава Департамента славистики Кембриджского университета Эмма ВИДДИС отметила, что студенты университета могут изучать украинский язык как второй иностранный, так как все студенты обязаны изучать как минимум два иностранных языка.

«Мы предоставляем возможность изучать украинский язык и культуру студентам нашего факультета. Наш факультет — это не только факультет языкознания, это также факультет культуроведения. Это значит, что мы предлагаем студентам курсы по истории», - сказала Э.ВИДДИС.

Как отметил С.ФРАНКЛИН, до открытия постоянной Украинской программы в Кембридже с 2008 года действовала Украинская программа, инициированная Департаментом славистики при поддержке украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША. Ее работа была направлена на углубление знаний об Украине в обществе и формирование нового взгляда и инновационных подходов в изучении страны. Два года украинский язык в Кембридже изучали свыше сорока студентов. По словам С.ФРАНКЛИНА, финансирование постоянной Украинской программы также будет осуществляться при поддержке Д.ФИРТАША.

«Материальная база представлена отсюда (из Украины — УНИАН). Главную поддержку оказывает Дмитрий Васильевич ФИРТАШ. Он участвует с самого начала, это его частные пожертвования. Безусловно, он играл и играет ключевую и существенную роль в этой программе, и мы бы не дошли до данного этапа без этой поддержки — это совершенно ясно», - подчеркнул С.ФРАНКЛИН.

В свою очередь, руководитель Украинской программы Кембриджского университета Рори ФИННИН отметил, что среди европейцев наблюдается большая потребность в постоянном изучении украинского языка и культуры.

«В Европе давно не было такой программы. Я думаю, что это симптом большей проблемы. По моему мнению, например, Шевченко — великий мировой поэт, которого мир слишком часто игнорирует. Откуда берется такое игнорирование? Почему мир не знает больше о Тарасе Шевченко? Дело в том, что шевченковедение, как и украиноведение в более широком смысле не стало научной дисциплиной в Европе из-за того, что я называю «мировой обратной галлюцинацией». Если галлюцинация — это видеть то, чего нет, то обратная галлюцинация — это не видеть то, что есть. Университеты в Европе не замечают Украину, ее культуру, язык и литературу», - сказал Р.ФИННИН, отметив рост интереса к Украине среди европейцев.

По его словам, значительное внимание в Украинской программе Кембриджа уделяется вопросам просвещения общественности. В рамках программы проходят популярные ежегодные Фестивали украинского кино, а также публичные лекции и семинары о современной Украине, которые посетили члены британского парламента, Посольства Украины в Великобритании и представители телерадиокомпании ВВС. Также студенты изучают произведения украинских писателей XIX-XX веков.

Р.ФИННИН также сообщил, что к изучению украинского языка в Кембридже будет привлекаться как можно больше преподавателей из Украины.

«Наша цель - подготовить новое поколение аналитиков, политиков, которые знают и понимают Украину, знают, что Украина не часть российской сферы влияния», - подчеркнул Р.ФИННИН.