Конфликт СБУ с историком рассмотрят в Совете Европы?

Бывший вице-председатель Мониторингового комитета Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН в октябре вынесет на заседание Советы Европы вопрос о задержании СБУ директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов) Руслана ЗАБИЛОГО.

Об этом она заявила в интервью «Газеті по-львівськи», сообщили УНИАН в пресс-службе Центра исследований освободительного движения.

По словам Х.СЕВЕРИНСЕН, она боится повторения таких случаев в Украине, в частности, ее беспокоят факты нарушения прав человека, например, «дело историков».

На вопрос, провоцируют ли обеспокоенность дела, подобные делу Р.ЗАБИЛОГО, будут ли выносить их, например, на рассмотрение Совета Европы, Х.СЕВЕРИНСЕН ответила: «Дискуссия по этому делу должна обязательно приобрести самую широкую огласку, и это действительно повод для опасений. Я хочу конкретно предложить вынести это на заседание Совета Европы в октябре. Мы, понятное дело, надеемся, что такие случаи не будут повторяться, но опасаемся этого».

Кроме того, в интервью «Новому взгляду» Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что незаконное задержание СБУ Р.ЗАБИЛОГО, «скорее всего, можно воспринимать как демонстрацию силы со стороны власти».

«Не может идти речь о государственной тайне государства, которого уже не существует. Это явная попытка напугать историка, других интеллектуалов, которые могут иметь собственное мнение, и, соответственно, вести разные беспристрастные исторические исследования», - убеждена Х.СЕВЕРИНСЕН.

Как сообщал УНИАН, директора мемориала «Тюрьма на Лонцкого» Р.ЗАБИЛОГО 8 сентября задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он якобы хотел передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну. У Р.ЗАБИЛОГО изъяли персональный ноутбук и цифровые носители.

Также СБУ провела обыск в кабинетах работников музея “Тюрьма на Лонцкого” во Львове, где изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видео-свидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 годов.

9 сентября СБУ распространила сообщение о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну.

По данным СБУ, до сих пор музей находится на балансе СБУ, содержится за счет бюджета СБУ, его работники, в том числе его директор Р.ЗАБИЛЫЙ, получают зарплату в СБУ.

20 сентября глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ распорядился передать Национальный музей-мемориал «Тюрьма на Лонцкого» из подчинения СБУ в сферу управления Института национальной памяти. По его словам, В.ЯНУКОВИЧ подписал соответствующее поручение главе правительства Николаю АЗАРОВУ и председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.