Министр обороны обещает стимулировать военных премиями

Оборонный бюджет 2011-го года будет увеличен практически на 5 миллиардов гривен. В нем предусмотрены средства для решения социальных проблем военнослужащих.

Об этом, как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, сказал министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ на полигоне “Чауда” в Крыму, где сегодня в ходе очередного этапа комплекса учений “Взаимодействие – 2010” состоялись боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов.

Относительно возможности увеличения уровня денежного обеспечения военнослужащих, М.ЕЖЕЛЬ сообщил, что 22 сентября на заседании правительства после доработки постановления Кабинета министров Украины о некоторых вопросам денежного обеспечения было принято решение, начиная с 1 октября увеличить фактически в два раза уровень денежного обеспечения для плавсостава и летного состава Военно-Морских Сил, летного состава Воздушных Сил, а также этим категориям военнослужащих других силовых структур государства.

“Оборонный бюджет 2011 года будет увеличен практически на 5 миллиардов гривен. В нем предусмотрены средства для решения социальных проблем военнослужащих”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ и отметил, что предусматривается повысить денежное обеспечение каждого военнослужащего приблизительно на 980 - 1000 гривен.

“Но это будет путем премирования. Тот, кто хорошо служит, соответственно, будет получать премирование за свою службу”, - отметил он.

Министр обороны Украины также сообщил, что в рамках решения проблемы обеспечения жильем военнослужащих в этом году запланировано сдать около 2500 тысяч квартир.

“Для сравнения, в прошлом году Вооруженные Силы получили всего 85 квартир”, - сказал министр.