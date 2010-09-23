На выполнение обещаний о замене ЖЭКов Черновецкому не хватит денег?

На создание в столице до 2014 года семи тысяч ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) у Киевской городской государственной администрации просто не хватит средств. Такой вывод делает еженедельник «Комментарии:», проанализировав Программу реформирования и развития ЖКХ Киева до 2014 года.

Как пишет издание, на капитальный ремонт для создаваемых ОСМД власть готова выделять по 30 тыс. грн., а это, по оценкам экспертов, в четыре раза меньше необходимого минимума. В целом же для капитального ремонта 7 тыс. киевских домов необходимо около 3,5 млрд. грн. - ровно столько, сколько Киевсовет согласился расписать на реформирование всего жилищного хозяйства города на протяжении четырех лет. Как уточняет еженедельник, жилой фонд Киева на сегодня насчитывает около 11 тыс. многоквартирных домов.

В то же время, в Ассоциации городов Украины считают, что представление украинцев о том, что власть должна профинансировать капремонт дома, а уже потом создавать в нем ОСМД, во многом является мифом, поскольку базируется на расплывчатой формулировке «предыдущий владелец принимает участие в ремонте», резюмируют «Комментарии:»

Как сообщал УНИАН, по данным МинЖКХ, по состоянию на 1 августа 2010 года в Украине сформировано 11 тыс. 144 ОСМД, более 900 из которых – в этом году. Программой реформирования и развития ЖКХ в 2010 году поставлена задача увеличить количество ОСМД до 11 тыс. 215 единиц.

Министерство жилищного хозяйства Украины намерено инициировать ряд изменений в законодательные акты, направленные на увеличение количества объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).