Лёвочкин говорит, что его репутацию пытаются запятнать

Информация пресс-службы партии «Батьківщина» о якобы сборе телефонных номеров депутатов секретарем приемной главы Администрации Президента Украины не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении главы АП Сергея ЛЁВОЧКИНА, переданном УНИАН.

“Очевидно, что если кто-то из депутатов действительно получил подобные телефонные звонки, то речь идет об откровенной провокации, осуществленной неизвестными лицами с целью запятнать репутацию Администрации Президента Украины, - заявляет С.ЛЁВОЧКИН. - Каждый из упомянутых в заявлении пресс-службы партии «Батьківщина» депутатов мог бы лично убедиться в этом, просто перезвонив в приемную главы АП Украины. Ведь ее телефонный номер есть в справочниках всех без исключения народных депутатов Украины, а также в секретариатах всех политических партий”.

С целью прекращения грязных спекуляций вокруг данной темы, С.ЛЁВОЧКИН официально обращается к правоохранительным органам с просьбой проверить предоставленную пресс-службой партии «Батьківщина» информацию. “И в случае ее подтверждения – принять меры для установления лица, звонившего народным депутатам, и привлечения его к ответственности”, - говорится в заявлении главы АП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу БЮТ сообщили, что руководитель АП С.ЛЁВОЧКИН начал сбор телефонных номеров народных депутатов фракции «БЮТ-Батьківщина». “Телефонные звонки поступают помощникам народных депутатов фракции «БЮТ-Батьківщина» от человека, который представляется секретарем приемной главы президентской администрации”, - сообщает “Батьківщина”.