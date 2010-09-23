В БЮТ говорят, что Кабмин припас для украинцев «скрытую свинью»

Фракция БЮТ считает, что до 31 октября Кабинет министров не подаст в парламент проект госбюджета-2011.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявил его глава, народный депутат от фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, 31 октября состоятся местные выборы. Он отметил, что в каком-либо проекте государственного бюджета невозможно обойти вопросы, составляющие бюджетную политику, – фонд зарплаты, дотации, субвенции, тарифы. «Правительство решило скрыть до 31 октября ту свинью, которую они хотят подложить под новогоднюю елку каждому гражданину», - сказал С.СОБОЛЕВ. Он отметил, что вся страна стала заложником того, что правительство не хочет подать до 31 октября открытый бюджет, поскольку не хочет потерять свои рейтинги.

«Вся страна стала заложником того, что это правительство не хочет подать открытый бюджет, в котором будет сказано, что, согласно меморандуму с МВФ, это будет год без повышения зарплат и индексаций пенсий», - сказал глава оппозиционного правительства.

Во время заседания оппозиционного правительства была принята резолюция с требованием к правительству немедленно подать в ВР проект госбюджета-2011.