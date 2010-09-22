У Украины есть цель: войти в мировую пятерку по продовольствию
21:24, 22 сентября 2010Политика
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Ну, хотя бы в семерку
Украина имеет цель - войти в пятерку-семерку стран мира - крупнейших производителей продовольствия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил украинским журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, комментируя сегодняшнее заявление Виктора ЯНУКОВИЧА на пленарном заседании Генассамблеи ООН о том, что Украина может стать весомым фактором в преодолении голода в некоторых регионах мира.
"Мы имеем цель - войти в пять-семь стран мира - крупнейших производителей сельхозпродукции", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.
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