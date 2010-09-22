Кто сжег автомобиль одесского координатора «Оновлення країни»?

Коминтерновским райотделом милиции Одесской области возбуждено уголовное дело по факту сожжения злоумышленниками автомобиля «Daewoo Lanos» одесского координатора общественной инициативы «Оновлення країни» Сергея ГУЦАЛЮКА.

Об этом сегодня сообщил УНИАН юрист Александр СЛАВСКИЙ, представляющий интересы С.ГУЦАЛЮКА в правоохранительных органах.

Он отметил, что «у С.ГУЦАЛЮКА нет никаких конфликтов по работе или с соседями. Факт поджога автомобиля в ночь на 3 сентября имеет почерк бандитских групп».

А.СЛАВСКИЙ также акцентировал, что «координатор «Оновлення країни» известен своим активным противодействием местным антиукраинским силам в составе «Комитета обороны Одессы».