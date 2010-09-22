Турчинов в третий раз пришел на допрос в СБУ

Бывший первый вице-премьер-министр Украины в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ в третий раз пришел на допрос в Службу безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ прибыл в СБУ около 15 час.

«Продолжают меня допрашивать по вопросу незаконной передачи действующей властью государственного газа «РосУкрЭнерго». Я продолжаю повторять ответы на те же вопросы, которые мне ставили позапрошлый раз, в прошлый раз, что и НАК «Нафтогаз», и таможенная служба, и правительство действовали исключительно в интересах страны и выполняли соглашения, подписанные с «Газпромом», - сказал А.ТУРЧИНОВ журналистам перед тем, как зашел в СБУ.

Он отметил, что следствие должно расследовать, на каких основаниях по “коррупционной схеме” действующая власть передает государственный газ «своей же компании «РосУкрЭнерго». «Вот действительно преступление, и здесь надо задавать вопросы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Говоря о том, что он ждет услышать вопрос на сегодняшнем допросе, А.ТУРЧИНОВ отметил, что в прошлые два разы ему задавали одни и те же вопросы. «Какие сейчас мне зададут вопросы, я не знаю, но надеюсь, что буду иметь возможность вам рассказать. Во всяком случае, мне кажется, что не только я не пониманию, зачем меня вызывают. Думаю, что даже следователи, которые ведут этот вопрос, не совсем понимают, с какой целью меня вызвали сегодня», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он еще раз отметил, что СБУ используется для преследования политических оппонентов. «Службу безопасности втягивают исключительно в преследования тех людей, которые стояли на страже интересов государства. И, к сожалению, Служба безопасности сегодня работает исключительно на кланы, которые сегодня хотят приватизировать не только государственный газ, но и всю страну», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.