Эксперт называет стрельбу в Одессе «атрибутом избирательной кампании»

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что криминальные тенденции становятся неотъемлемой частью избирательного процесса в Одессе.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО по поводу обстрела офиса Партии регионов в Одессе 20 сентября.

«Вряд ли стоит акцентировать внимание на том, что обстрел офиса ПР – это покушение на кого-либо из видных «регионалов», хотя и такие версии вполне могут быть. Однако мы обязаны констатировать факт использования криминальных методов в политической борьбе на одесских выборах. Судя по всему, ни одесские политики, ни их политтехнологи просто не умеют по-другому вести избирательные кампании», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В то же время, по его словам, такое «однобокое понимание сущности одесского избирателя может дороги обойтись инициаторам подобных PR-концепций».

При этом эксперт выразил сомнение в том, что такими хулиганскими выходками можно запугать одесский штаб Партии регионов. «Наоборот, лидер местной Партии регионов и губернатор Эдуард МАТВИЙЧУК получает дополнительные козыри в оппонировании городским властям, не способным вести эффективную борьбу с криминалитетом», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Также, по его мнению, показательным является не объект нападения, а сам факт стрельбы в центре крупного европейского города, хулиганских действий, что становится тенденцией уже на третьих выборах.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября ночью в Одессе неизвестные злоумышленники обстреляли офис Партии регионов на улице Канатная, 1. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Э.МАТВИЙЧУК, возглавляющий областную организацию Партии регионов. При этом он отметил, что "если кто-то думает, что им удастся сорвать выборы, - то ошибается. Все, кто стоит за провокациями, ответят по закону".

21 сентября по факту обстрела офиса Партии регионов в Приморском районе Одессы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) было возбуждено уголовное дело.