Открытие Военно-патриотического сбора для студентов и старшеклассников

24 сентября в 12.00 на территории Военной части А1815 (пгт. Гончаровское Черниговской области) состоится открытие IV Военно-патриотического сбора (ВПС) для студентов вузов 1-4 курсов и учащихся 9-11 классов школ, молодых людей с активной общественной и политической позицией, которые стремятся к саморазвитию и самореализации. Организаторы: ВОО «Общественное движение «За майбутнє », основная цель которого - объединение молодежи, стимулирование повышения ее общественной активности, формирование активной жизненной позиции гражданина Украины, подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил Украины.

IV ВПС проводится в честь Дня Партизанской Славы и освобождения Киева от фашистских захватчиков под лозунгом «Наш святой долг - помнить тех, кто отстоял свободу ради будущего». ВПС - это принципиально новый молодежный фестиваль. В нем заложена военно-патриотическая тематика. Во время IV Военно-патриотического сбора участники впервые будут проживать в казармах, питаться в солдатских столовых, ознакомятся с жизнью и бытом солдат, военной техникой.

Каждый участник сможет почувствовать себя военнообязанным и прожить 3-4 дня на полигоне в кругу единомышленников. Проект сопровождается спортивными соревнованиями, проведением строевого смотра, военными учениями, туристической и культурной программой; запланированы показательные выступлени Ассоциации рукопашного боя «Тайфун», разведывательной роты, показ боевых возможностей Т-64 БМ «Булат», БМП - 1П, 2-6 «Тунгуска »и др.

На открытии будут присутствовать официальные лица: глава Администрации Президента Украины Левочкин С.В., вице-премьер-министр Сивкович В.Л. (24 сентября, во время проведения сбора, проведет прием местных граждан по личным вопросам), министр обороны Украины Ежель М.Б., руководство Черниговской области.

По вопросам участия в мероприятии и информационного освещения СПО обращаться по тел: 067-583-35-09, 097-630-15-48, (044) 543-91-75, (044) 543 97 65