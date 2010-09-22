Азаров обещает поднять зарплаты бюджетникам

Правительство намерено повысить заработную плату работникам бюджетной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета Министров.

В частности, по его словам, правительство сегодня намерено принять постановление об увеличении размера должностного оклада работникам первого тарифного разряда тарифной сетки.

Таким образом, сказал премьер, заработная плата будет повышена всем работникам бюджетной сферы.

«Мы и в дальнейшем будем работать с профсоюзами, работодателями для того, чтобы в ближайшее время полностью ликвидировать диспропорцию в оплате труда», - заверил Н.АЗАРОВ.