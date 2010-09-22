Черкасский облсовет увеличил количество депутатов

Черкасский областной совет увеличил количество депутатов будущей каденции до 104 человек.

Количество депутатов нынешней каденции составляет 76. Решение об увеличении количества депутаты приняли единогласно, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета.

Как сообщал УНИАН, черкасские областные организации ряда политических партий обратились к руководству облсовета с просьбой увеличить количество депутатов облсовета до 104. По мнению авторов обращения, такое количество будет оптимально представлять интересы всех территориальных общин области.

Областной совет сегодня также утвердил и количественные составы районных, городских, сельских и поселковых советов. В подавляющем большинстве советов количество депутатов увеличено. Только один из райсоветов – Монастырищенска – направил просьбу увеличить количество депутатов почти в три раза. Сейчас он насчитывает 46 депутатов, а хотел увеличить их до 120. Областной совет частично удовлетворил его просьбу – количество депутатов здесь было увеличено до 60.