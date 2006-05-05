Тимошенко после встречи с Ющенко: коалиция стопроцентно будет создана

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что парламентская коалиция стопроцентно будет создана из трех политических сил – БЮТ, Социалистической партии Украины и блока «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам после завершения своей встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, встреча состоялась как в формате тет-а-тет с Президентом, так и в трехстороннем формате – Президент - лидер БЮТ - лидер СПУ Александр МОРОЗ. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что переговоры прошли успешно.

По ее словам, уже 10-11 мая их участники надеются в завершение работы над проектом коалиционного соглашения. Лидер БЮТ также считает, что стороны достаточно серьезно продвинулись на пути к согласованию проекта этого документа.