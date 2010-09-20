Ющенко намекнул Януковичу, кто первым пойдет под нож

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает нынешнего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА не поступаться суверенитетом Украины.

Об этом говорится в открытом письме Президента Украины (2005-2010 гг.) В.ЮЩЕНКО к В.ЯНУКОВИЧУ. Текст документа размещен на официальном сайте партии “Наша Украина”.

“Убежден, что Вы не желаете, чтобы Украина поступилась суверенитетом, чтобы роль Президента сводилась к выполнению распоряжений извне”, - отмечает в письме В.ЮЩЕНКО.

Он отмечает, что обращается к В.ЯНУКОВИЧУ с мыслями о будущем нашей страны. “О том, какую страну творит наше поколение – и какую страну передадим нашим детям”, - отмечает экс-Президент.

“Бурная история Украины демонстрирует: только имея собственное государство, только собственноручно хозяйничая в собственном доме, украинский народ может жить, развиваться, занимать достойное место среди других народов. Утрата своего государства всегда означала муки и смерть, как для патриотов, так и тех, кто уничтожает Украинское государство”, - пишет В.ЮЩЕНКО. Он отмечает, что украинских людей использовали “как пушечное мясо во имя чужих интересов”. “Украинские земли и богатства питали чужие амбиции. “А рабыни, подножки, грязь Москвы, Варшавский мусор” – руководители, способствовавшие потере Украиной свободы, – едва ли не первыми шли под нож новых хозяев”, - подчеркивает лидер “Нашей Украины”.

В.ЮЩЕНКО вспоминает об искусственном Голодоморе 1932-33 годов, о Быковне и др.

“История Украины учит: завоевав независимость, жизненно необходимо ее удержать и укрепить. Для этого в сегодняшнем мире есть три важные предпосылки: общество будет свободным, государство – демократическим, а люди – полны понимания истории своей страны.

Свободный человек не позволит вернуть себя в рабство. Поэтому свобода слова, свобода выбора, свободное развитие предпринимательства – это главный залог свободного развития Украины”, - отмечает в письме В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, отметил он, только демократическая Украина может быть свободной и независимой, потому что она опирается на поддержку всего общества. “Демократической власти не нужно будет опираться на чью-то поддержку извне. Даже проиграв выборы, политики в демократической стране понимают, что смогут победить в следующий раз – и работают на страну”, - пишет В.ЮЩЕНКО.

“В конечном итоге, знание своей истории, понимание своих корней, честная дискуссия относительно событий прошлого, которые влияют на сегодняшнее и будущее, формируют единство нации – это лучшая прививка от “неполноценности”, “малороссийства”. Как отмечала Леся Украинка, малороссийство – это всегда капитуляция”, - добавил экс-Президент.

По его убеждению, только власть, которая отстаивает национальные интересы, уверенно их защищает – пользуется уважением на международной арене. В ином случае за словами дружбы прячется использование в своих целях тех, кто не способен отстаивать свой интерес. “Изменой национальных интересов еще никто не добился никаких значимых уступок”, - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что попытки использовать подобные рецепты обречены.

По мнению лидера “Нашей Украины”, именно поэтому общество не воспринимает притеснение свободы – слова, выбора, предпринимательства. Именно поэтому чем больше “консолидируется” власть, чем больше полномочий централизуется, чем больше слов о “порядке” или “стабильности” раздается – тем меньше поддержка такой власти в обществе.

“Не стоит тешить себя иллюзиями: это не “кучка оппозиционеров” и не “внешние голоса” не удовлетворенные тем, в каком направлении идет страна. Свое недовольство демонстрирует украинский народ”, - отмечает В.ЮЩЕНКО.

Экс-глава государства подчеркивает, что невосприятие и сопротивление вызывают неуклюжие попытки чиновников прекратить или взять под контроль возрождения национальной памяти.

“Органам, которые отвечают за безопасность страны, следует задуматься: чьи интересы они охраняют. Украины, которая должна знать правду о своей истории, – или соседнего государства, где представители власти пытаются оправдать преступления сталинизма – или заретушировать их в истории? Это при том, что 1 июля 2009 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ в своей резолюции приравняла сталинизм к нацизму и призвала к осуждению тоталитарных режимов на международном уровне”, - отмечает В.ЮЩЕНКО.

“В этом контексте выглядит кощунством, что представители партии, которая считает себя правопреемником КПСС, которые не покаялись за ее преступления, – коммунисты – руководят учреждениями, в руках которых находится национальная память. Это – Государственный комитет архивов и Институт национальной памяти. Надеюсь, что во властной команде достаточно квалифицированных специалистов, чтобы не оставлять память народа в руках тех, кто прямо заинтересован в ее искажении. Более того, в последнее время власть перешла к репрессиям против конкретных ученых и учреждений”, - пишет в письме к В.ЯНУКОВИЧУ экс-Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что ситуация с задержанием и возбуждением уголовного дела против директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО, а впоследствии – обыск и изъятие исторических материалов из музея вызывает возмущение у всех украинских патриотов.

“Такими действиями власть хочет утвердить мысль, что украинская история – секрет, и настраивает общество против себя и объективно играет на руку тем, кто хочет остановить демократическое развитие Украины, кто против консолидации общества – внешним, недружелюбным силам. На сегодняшний день очевидно, что без личного оперативного вмешательства Президента Украины это дело и дальше будет бесчестить государство в глазах своих граждан и мирового сообщества”, - считает В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, В.ЯНУКОВИЧ не желает, чтобы Украина поступилась суверенитетом, чтобы роль Президента сводилась “к выполнению распоряжений внешне”.

“Украина имеет шанс сохранить независимость и стать одной из ведущих стран Европы, лишь если сохранит свободу, демократический строй и национальное единство. Я, моя политическая сила, общественные организации, украинские граждане есть и будут оставаться твердыми и непреклонными сторонниками этого курса страны”, - говорится в письме В.ЮЩЕНКО.