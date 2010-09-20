Украина хочет подписать соглашение о свободной торговле с Сингапуром

Украина и Сингапур готовят к подписанию двустороннее соглашение о зоне свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня во время встречи с министром-наставником Республики Сингапур Ли Куан Ю.

«Украина заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Сингапуром», - отметил Н.АЗАРОВ, добавив, что развитию двустороннего сотрудничества будет содействовать визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Сингапур, запланированный на первый квартал 2011 года.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в текущем году увеличился объем товарооборота между странами. «Мы уверены, что подписание Договора о свободной торговле позволит еще больше увеличить наш товарооборот», - отметил Н.АЗАРОВ.

По словам премьер-министра, важным событием на пути дальнейшего углубления двусторонних отношений могло бы стать открытие в Украине дипломатической миссии Республики Сингапур.

Важное значение, подчеркнул Н.АЗАРОВ, имеет также подписание в ближайшей перспективе соглашения о воздушном сообщении, которое предусматривает организацию прямых авиационных рейсов между Украиной и Сингапуром.

Н.АЗАРОВ также предложил активизировать работу по введению безвизового режима между Украиной и Сингапуром.

Премьер поздравил Ли Куан Ю с днем рождения, который отмечался накануне, и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.