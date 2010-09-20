Терехин хочет прогнать Азарова по полной процедуре

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН выступает за то, чтобы рассмотрение проекта Налогового кодекса за авторством Кабинета министров происходило по полной процедуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТЕРЕХИН заявил сегодня во время согласительного совета.

По словам С.ТЕРЕХИНА, в соответствии с регламентом правительство может зарегистрировать свой законопроект только до 18.00 21 сентября. После этого данный законопроект должен быть обнародован и роздан депутатам до 18.00 26 сентября.

С.ТЕРЕХИН отметил, что после этого на протяжении 30 дней народные депутаты имеют право ознакомиться с этим проектом документа.

Председатель комитета отметил, что до сих пор проекта Налогового кодекса за авторством Кабинета министров никто не видел. «В пятницу еще раз шоу прошло в правительстве, и даже забыли пригласить профильный комитет, но необходимо, чтобы этот проект хотя бы кто-то почитал», - сказал он.

С.ТЕРЕХИН отметил, что вся процедура прохождения данного проекта документа должна происходить по полной программе.