Тернопольскому губернатору для очистки нужна ночная рубашка

Глава Тернопольской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК будет спать в вышитой ночной рубашке. Об этом он сообщил в воскресенье на пресс-конференции во время фольклорно-художественного праздника «В Борщевском крае цветут вышиванки».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам губернатора, полотняную ночную рубашку он уже заказал у мастерицы-вышивальщицы. «Решил попробовать, чем эти рубашки привлекали наших предков. Сама вышивка носит определенный позитив, а целый день набираешь негатив, то на вечер это будет своеобразная моральная и физическая очистка», – сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Он также сообщил о намерении создать в Тернополе музей борщевской вышивки на базе частной коллекции Веры МАТКОВСКОЙ. «Мы с ней договорились еще раз встретиться, чтобы определиться, каким именно будет этот музей», – отметил председатель ТОГА.

Сама коллекционерка отметила, что хотела бы видеть свою коллекцию в более динамическом заведении, чем музей. «Я хочу, чтобы это было что-то живое, галерея, где можно померить вышиванку, срисовать себе узор, научиться вышивать во время мастер-класса», – сказала она.

В целом в коллекции В.МАТКОВСЬКОЙ свыше 100 древних борщевских рубашек, которым присущ черный цвет и растительные орнаменты, а также вышитые жупаны, плахты, платья, кожухи.