Томенко считает, что блокирование ВР эффекта не дает

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что коалиция и оппозиция обречены искать алгоритм сосуществования, а не игнорировать друг друга.

Об этом, как сообщили УНИН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, заместитель председателя ВР сказал, находясь в Тернопольской области и отвечая на вопросы журналистов относительно прогнозов на ближайшую парламентскую неделю.

Н.ТОМЕНКО отметил, что считает блокирование неэффективной тактикой деятельности оппозиции, поскольку «оппозиция более заинтересована ежедневно мониторить деятельность власти и предлагать альтернативные решения, а не только фиксировать свое несогласие с действующей властью». «Украинское общество должно «чувствовать», а не просто «видеть» альтернативу, которую предлагает оппозиция», - подчеркнул он.

В то же время заместитель председателя ВР критикует подход коалиции, которая предложила для обеспечения деятельности парламента ввести в зал заседаний Верховной Рады сотрудников СБУ и Управления государственной охраны, чтобы те не позволяли оппозиции блокировать трибуну. «Это противоречит парламентской культуре и украинской демократической традиции», - отметил Н.ТОМЕНКО. «Главная задача парламентариев в том, чтобы найти возможность договариваться и принимать оптимальное, эффективное решение для страны, а не в том, чтобы в парламенте стражи порядка защищали власть от оппозиции», - добавил он.

Поэтому, по мнению Н.ТОМЕНКО, для того, чтобы эта неделя была неделей парламентской деятельности, а не противостояния, «коалиция и оппозиция обречены искать алгоритм сосуществования, а не игнорирования друг друга».