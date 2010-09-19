Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил разработать новую стратегию национальной безопасности Украины.

Об этом сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов, Анатолий КИНАХ в эфире Первого национального телеканала в воскресенье.

В частности, он заявил об этом в контексте запланированного на 21-24 сентября визита Президента Украины в Нью-Йорк для участия в 65-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Во время ассамблеи, в частности, состоится саммит глав государств и правительств мира, посвященный целям развития тысячелетия.