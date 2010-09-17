В Николаеве приступили к работе общественные наблюдатели

Около полусотни общественных активистов гражданской сети «Опора» будут наблюдать за ходом избирательной кампании и голосованием в день выборов в местные советы в Николаевской области.

Об этом УНИАН сообщила региональный координатор организации в Николаевской области Елена КАБАШНАЯ.

За демократичностью, законностью и прозрачностью избирательного процесса наблюдение будут вести 6 долгосрочных наблюдателей сети, а в день голосования - 44 представителя сети.

Активисты «Опоры» намерены не только проводить мониторинг хода выборов. Они будут также анализировать предвыборные программы и обещания кандидатов, чтобы затем сообщить общественности о том, как они выполнены.

*** Гражданская сеть «Опора» - неправительственная, внепартийная, финансово независимая организация общественных активистов, имеющая стаж наблюдения за избирательными кампаниями.