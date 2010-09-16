ВКУ просит Януковича объяснить репрессивные действия СБУ

Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА объяснить репрессивные действия СБУ относительно историка, директора Национального мемориала "Тюрьма на Лонцкого" во Львове Руслана ЗАБИЛОГО.

Это следует из "Письма Всемирного Конгресса Украинцев к Президенту Виктору Януковичу по делу директора Национального мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслана Забилого", текстом которого, датированным 16-м сентября, располагает УНИАН.

Высший координационный орган украинцев диаспоры, в частности, вспоминая несанкционированное задержание историка работниками СБУ, изъятие его личных вещей и материалов исследований, выражает глубокую обеспокоенность действиями спецслужбы.

"ВКУ призывает Вас (Президента Украины - УНИАН) рассмотреть дело Руслана ЗАБИЛОГО и выяснить действия СБУ, которые вызывают большую обеспокоенность в Украине и в диаспоре. Учитывая критичность сложившейся ситуации, просим ответить на наше письмо до 27 сентября 2010 года", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, директора мемориала «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО 8 сентября задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он намеревался передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну. У Р.ЗАБИЛОГО изъяли персональный ноутбук и цифровые носители.

Также СБУ провела обыск в кабинетах работников музея “Тюрьма на Лонцкого” во Львове, где изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 гг.

9 сентября СБУ распространила сообщение о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну.

Также в СБУ назвали абсурдным заявления о несанкционированном обыске в музее «Тюрьма на Лонцкого». В частности, как подчеркивается в сообщении, именно СБУ была инициатором открытия мемориально-исследовательского комплекса памяти жертв оккупационных режимов. До сих пор музей находится на балансе СБУ, содержится за счет бюджета СБУ, его работники, в том числе его директор Р.ЗАБИЛЫЙ, получают зарплату в СБУ, отмечается в сообщении. “Более того, само название - Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» Службы безопасности Украины – подчеркивает изложенное выше”, - отметили в СБУ.

Как объяснили в ведомстве, 13-14 сентября в помещениях УСБУ во Львовской области, в которых расположены структурные подразделения музея, в рамках расследования уголовного дела по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну, был проведен осмотр.

В СБУ подчеркнули, что уголовное дело возбуждено не в отношении Р.ЗАБИЛОГО, а по факту действий.