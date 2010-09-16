Съезд судей избрал четырех новых судей КС

Х внеочередной Съезд судей Украины сегодня избрал четырех новых судей Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, подавляющим большинством голосов делегатов съезда судьями КС были избраны: судья Апелляционного суда Луганской области Михаил ЗАПОРОЖЕЦ, судья Высшего административного суда Украины Олег СЕРГИЙЧУК, судья Донецкого апелляционного административного суда Наталия ШАПТАЛО и судья Апелляционного суда Харьковской области Михаил ГУЛЬТАЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня же делегаты съезда уволили с должностей судей КС Ивана ДОМБРОВСКОГО, Вячеслава ДЖУНЯ, Мирославу МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКИВСКОГО.