Немыря: ПАСЕ призовет Украину не допустить сворачивания демократии

Парламентская Ассамблея Совета Европы призовет Украину не допустить свертывания демократии.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», бывший вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Во время саммита Европейской народной партии в Брюсселе обсуждалось, что следующим шагом, который должен усилить сигнал (Резолюция ЄНП об Украине), уже посланный руководству Украины, в частности, лично Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, о недопустимости свертывания демократических процессов в Украине, должна стать Парламентская Ассамблея Совета Европы, сессия которого запланирована на начало октября этого года, и в повестке которого будет доклад Мониторингового Комитета ПАСЕ о состояния демократии в Украине», - сказал он.

«Политическая группа ЕНП в ПАСЕ, как об этом заявил ее руководитель Люк ВОЛОНТЕ, поддержит внесение в окончательный вариант резолюции ПАСЕ по Украине большинства из формулировок, содержащихся в Резолюции Политической ассамблеи ЕНП, принятой саммитом КНП», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что лидеры ЕС действительно обеспокоены ситуацией в Украине. «Нельзя строить фундамент европейской перспективы Украины без ее краеугольных камней: демократии, свободы слова, прав оппозиции, независимого и справедливого судопроизводства», - резюмировал Г.НЕМЫРЯ.