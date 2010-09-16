Нардепы хотят запретить СМИ ругаться с 6:00 до 23:00

Нардепы наконец определились, как отличить эротику от порнографии. Целый авторский коллектив: бютовцы Павел Унгурян, Павел Мовчан, Андрей Павловский, нашеукраинцы Лилия Григорович и Руслан Князевич, коммунист Евгений Царьков, регионалы Геннадий Самофалов, Владимир Олийник и Юлия Новикова а также Екатерина Ващук из Блока Литвина зарегистрировали в Верховной Раде Проект Закона № 7132 о внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали".

На 70 страницах предлагаемых изменений авторы, в частности, смогли провести границу между эротикой и порнографией. “Продукция эротичного характера – продукция, которая содержит изображения (описание) человеческого тела или сексуальных действий, которые являются продолжением, подтверждением глубины эмоциональных переживаний человека, и имеют целью раскрытие проявлений его чувственности и достижение эстетического эффекта”. А “продукция порнографического характера – продукция, которая содержит порнографию”.

А в придачу к этому с целью предупреждения производства и обращения продукции, которая наносит вред общественной морали хотят запретить, среди прочего, “употребление нецензурных ругательных и грубых слов в продукции печатных средств массовой информации, в телевизионных и радиопрограммах (передачах), которые распространяются на протяжении эфирного времени в суточном отрезке с 6:00 до 23:00, кроме каналов с ограниченным доступом...”