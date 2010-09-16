Янукович проследит за увольнением и назначением судей КС

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет присутствовать на Х внеочередном Съезде судей Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Администрации Президента.

Съезд начнет работу в 11.00 в помещении Апелляционного суда города Киева.

Как говорится в сообщении Апелляционного суда Киева, повесткой дня внеочередного Съезда судей запланировано рассмотрение вопроса об освобождении и назначении судей Конституционного Суда Украины, по которому будет докладывать председатель Апелляционного суда Киева Антон ЧЕРНУШЕНКО.

Также на рассмотрение съезда предварительно вынесены такие вопросы: о состоянии судопроизводства в государстве (докладчик - председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО); отчет Совета судей Украины о выполнении задач судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей (докладчик - председатель Совета судей Украины Петр ПИЛИПЧУК); информация главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности (докладчик - глава Высшей квалификационной комиссии судей Виталий БОЙКО); информация главы Государственной судебной администрации Украины о состоянии финансирования и организационном обеспечении деятельности судов (докладчик - глава Государственной судебной администрации Иван БАЛАКЛИЦКИЙ); избрание членов Совета судей Украины; назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины; прекращение полномочий и назначение членов Высшего совета юстиции; утверждение положения о Совете судей Украины; рассмотрение обращения конференции судей общих судов.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник, вместо судей, которые уволились из КС по собственному желанию, в частности, предлагается назначить в Конституционный Суд председателя Апелляционного суда города Киева, лауреата Государственной премии в сфере архитектуры А.ЧЕРНУШЕНКО.

Кроме того, по информации СМИ, на должности членов КС предлагаются: судья Апелляционного суда Луганской области Михаил ЗАПОРОЖЕЦ и судья Апелляционного суда Харьковской области Михаил ГУЛЬТАЙ.

Конституционный Суд 9 сентября прекратил полномочия судей Ивана ДОМБРОВСКОГО, Ярославы МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКОВСКОГО, которые написали заявления об увольнении по собственному желанию. Еще раньше, 2 сентября, КС принял решение о прекращении полномочий судьи Вячеслава ДЖУНЯ.

Я.МАЧУЖАК считает, что решение об увольнении трех судей КС связано с предстоящим рассмотрением вопроса о конституционности политреформы 2004 года. Отвечая на вопрос, оказывалось ли на нее давление со стороны Администрации Президента или парламента с целью написания заявления об отставке, Я.МАЧУЖАК сказала: «Я не могу сказать, что на меня в этой ситуации кто-то жал. Применили более утонченные методы, которые вынудили меня написать заявление».