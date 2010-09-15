Мэр Херсона обеспокоен дракой во время его отчета

Городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО обеспокоен ситуацией вокруг инцидента, который произошел вчера в областном музыкально-драматическом театре во время его отчета перед общиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении мэра Херсона, которое распространила пресс-служба горсовета.

"В первую очередь, меня тревожит то, что пострадали люди. Вне зависимости от политических вкусов, споры следует регулировать более цивилизованными методами. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы подобных проблем более не возникало. Досадно, что политические страсти разгораются настолько, что люди проявляют агрессию в отношении друг к другу, втягиваясь в провокации", – сказано в заявлении.

По словам В.САЛЬДО, команда, организовывавшая его отчет, пыталась создать «максимально удобные условия для представителей общества», перед которыми он отчитывался. «Но когда в рабочие моменты попадает политиканство, ситуация всегда выходит из-под контроля», – цитирует мера пресс-служба.

Городской председатель обещает, что в следующий раз для проведения его отчета будет выбран зал большей вместимости, "чтобы максимальное количество горожан смогли приобщиться к этому мероприятию".

"Ведь, в первую очередь, лично я заинтересован в том, чтобы отчет о жизни города был охвачен большей частью журналистов, а значит – услышан большей частью херсонцев. Равное отношение к каждому, учет разных мыслей – это те постулаты, на которые я опираюсь в работе", – заявляет мэр.

Как сообщалось, вчера, 14 сентября, в коридоре, ведущем в зал Херсонского областного драматического театра им Кулиша, где мэр города В.САЛЬДО отчитывался перед общиной, произошла потасовка, в которой участвовали и пострадали глава областного отделения Комитета избирателей Украины Дементий БЕЛЫЙ и его оппонент – херсонский бизнесмен Виктор ШЕВЧУК.

Сейчас оба участника драки находятся в больнице Суворовского района Херсона.

В зал, где проходил отчет мэра, вчера пускали по заранее розданным приглашениям. Оппозиция обвинила мэра в том, что приглашения получили исключительно его политические сторонники, а информации о времени и месте отчета не было даже на официальном сайте мэрии. Перед зданием собрались около 200 человек с плакатами «Тайная вечеря Сальдо», «Секреты от общества», «Требуем гласности».

Городской председатель Херсона В.САЛЬДО возглавляет городскую организацию Партии регионов и является наиболее вероятным кандидатом от ПР на должность мэра областного центра на местных выборах 31 октября.