Глава ЦИК: если ПР не выиграет местные выборы, возникнет много вопросов
Он не видел мазохистов среди политиков
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ считает, что «если Партия регионов не выиграет местные выборы, возникнет много разных вопросов».
В интервью LB.ua , отвечая на вопрос журналиста о нешуточном накале страстей на нынешних местных выборах, В.ШАПОВАЛ сказал: “Что ж удивительного? Тут целый ряд моментов. Первое – победителю любых выборов победу свою, время от времени, необходимо подтверждать. То есть, если Партия регионов не выиграет местные выборы, возникнет много разных вопросов. Второе – в западных странах в ведении местных советов: уборка территорий, школы, больницы ит. д. У нас - земля, собственность… Думаю, быть депутатом совета в крупном городе – ничуть не хуже, чем быть народным депутатом Украины».
Глава ЦИК также рассказал, что в Комиссию уже поступают представления в ТИК, «правда, пока не очень активно. Думаю, «наплыв» будет, как обычно, в последний день».
При этом он не смог сказать, от какой политсилы кандидатур в местных избиркомах больше: «Сложно сказать, мы такую статистику не ведем. Когда комиссии начнут работать, сможем говорить об особенностях персонального состава, пока – нет. Почему, кстати вы считаете договоренности о членах ТИК неправильными. Это что, нарушение закона? …Как бы там ни было, подобная практика не является незаконной».
По словам В.ШАПОВАЛА, «избирательное законодательство – это нередко мягкая подушка для тех, кто в большинстве во власти. Для тех, кто в меньшинстве - камень под голову. Иной вопрос – пределы, чтоб просто палку в этом деле, как говорится, не перегнуть. Однако любой избирательный закон фактически принимают под действующую власть. Собственно, власть его и принимает. Явных садо-мазохистов среди политиков я что-то не видел».