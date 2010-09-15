Глава ЦИК: если ПР не выиграет местные выборы, возникнет много вопросов

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ считает, что «если Партия регионов не выиграет местные выборы, возникнет много разных вопросов».

В интервью LB.ua , отвечая на вопрос журналиста о нешуточном накале страстей на нынешних местных выборах, В.ШАПОВАЛ сказал: “Что ж удивительного? Тут целый ряд моментов. Первое – победителю любых выборов победу свою, время от времени, необходимо подтверждать. То есть, если Партия регионов не выиграет местные выборы, возникнет много разных вопросов. Второе – в западных странах в ведении местных советов: уборка территорий, школы, больницы ит. д. У нас - земля, собственность… Думаю, быть депутатом совета в крупном городе – ничуть не хуже, чем быть народным депутатом Украины».

Глава ЦИК также рассказал, что в Комиссию уже поступают представления в ТИК, «правда, пока не очень активно. Думаю, «наплыв» будет, как обычно, в последний день».

При этом он не смог сказать, от какой политсилы кандидатур в местных избиркомах больше: «Сложно сказать, мы такую статистику не ведем. Когда комиссии начнут работать, сможем говорить об особенностях персонального состава, пока – нет. Почему, кстати вы считаете договоренности о членах ТИК неправильными. Это что, нарушение закона? …Как бы там ни было, подобная практика не является незаконной».

По словам В.ШАПОВАЛА, «избирательное законодательство – это нередко мягкая подушка для тех, кто в большинстве во власти. Для тех, кто в меньшинстве - камень под голову. Иной вопрос – пределы, чтоб просто палку в этом деле, как говорится, не перегнуть. Однако любой избирательный закон фактически принимают под действующую власть. Собственно, власть его и принимает. Явных садо-мазохистов среди политиков я что-то не видел».