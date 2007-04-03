Головатый заявляет, что ему угрожает личный охранник Ющенко

Народный депутат Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ (фракция "Наша Украина") заявляет, что ему якобы угрожают из окружения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ГОЛОВАТЫЙ заявил на сессии парламента.

В частности, он сообщил, что сегодня утром ему позвонил по телефону «один человек из ближайшего окружения Президента, который работал и работает в его личной охране».

По словам С.ГОЛОВАТОГО, в этом телефонном разговоре данный человек сказал: «Ты забил нам мяч, ожидай адекватного ответа – тебе буду мстить не только я, но и будут мстить мои дети».

В ответ председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ посоветовал С.ГОЛОВАТОМУ обратиться «с официальным запросом в соответствующие структуры» с тем, чтобы они дали оценку и «меры принимали адекватные этой ситуации».

При этом А.МОРОЗ добавил: «Потому что белое с виду, пушистое с виду часто оказывается обычным черным злом». «Под какими бы лозунгами это все зло не развивалось, нужно давать оценку всем этим вещам», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля пресс-служба блока “Наша Украина” заявила, что народный депутат Сергей ГОЛОВАТЫЙ и еще шесть депутатов, которые в ночь на 3 апреля принимали участие в “антипрезидентском собрании Верховной Рады и голосовали за антиконституционные решения”, исключены из фракции "Наша Украина". (Представители “Нашей Украины” и БЮТ участия во внеочередном заседании ВР не принимали – УНИАН).

Вчера вечером на внеочередном заседании Верховной Рады С.ГОЛОВАТЫЙ заявил, что Верховная Рада пятого созыва не прекратила свои полномочия и все ее решения легитимны. Он отметил, что полномочия Верховной Рады пятого созыва, даже если будут досрочные выборы, прекратятся только в день принятия присяги депутатами парламента шестого созыва.