Митинги оппозиции и Партии регионов шли параллельно

Сегодня в Днепропетровске параллельно прошли митинги оппозиции и Партии регионов против действий власти и с ее поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, около 8 тыс. представителей оппозиционных политических партий «Наша Украина», «Батькивщина», Украинская народная партия, Народный Рух Украины, Конгресс Украинских Националистов, общественных организаций «Опора» и «Общественная сила» провели митинг перед зданием оперного театра.

Участники акции держали партийные флаги, государственные флаги Украины, а также лозунги: «Виктор Федорович, чиновники прикрывают свой беспредел вашим именем», «Нет повышению тарифов на коммунально-жилищные услуги», «Мэра Днепропетровска Куличенко в отставку».

Митинг продолжался 30 минут.

В резолюции митинга его участники заявили решительный протест против ограбления населения через повышение тарифов на ЖКУ и цен на продукты. «Повышение тарифов и цен – это нарушение обещаний Партии регионов перед президентскими выборами», - отмечается в резолюции.

Участники акции протеста также призвали жителей Днепропетровска «бороться против антинародной, антиукраинской власти».

В митинге, организованном Партией регионов, который состоялся перед зданием городского совета Днепропетровска, по данным пресс-службы партии, приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. Сторонники ПР выразили поддержку действиям государственной и местным властям Днепропетровска.

Участники акции выразили свое негативное отношение к другим политическим партиям и общественным силам Днепропетровска.

По данным городского управления внутренних дел, нарушений правопорядка во время обоих митингов не зафиксировано.