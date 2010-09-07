Могилев отдаст свой Cadillac - его «засветили» перед преступниками

Министерство внутренних дел передаст находящийся в распоряжении министра Анатолия МОГИЛЕВА автомобиль Cadillac Escalade Министерству иностранных дел в управление по встрече и сопровождению официальных делегаций.

Об этом газете «Сегодня»заявил главный советник главы МВД Константин СТОГНИЙ.

Он объяснил такое решение тем, что изначально машина предназначалась для оперативно-розыскных целей, и поэтому ее передача в МВД не должна была афишироваться (то есть преступники не должны были знать, что такой автомобиль есть у милиции). Но поскольку произошла утечка информации, да еще так громогласно, то упомянутый смысл использования «Кадиллака» утерян, машина МВД не нужна, потому и передается в МИД. К.СТОГНИЙ отказался комментировать имеющуюся у «Сегодня» собственную информацию, что МИД, в свою очередь, передаст в МВД автомобиль похожего класса. Советник заявил, что, мол, если это и правда, то информация должна быть засекречена, чтобы не произошло так, как с «Кадиллаком».

Как сообщал УНИАН, 20 августа на брифинге в Киеве министр внутренних дел Украины А.МОГИЛЕВ заявил, что автомобиль Cadillac Escalade был передан МВД на законных основаниях. По словам А.МОГИЛЕВА, в МВД было проведено внутреннее расследование в отношении человека, который подарил МВД этот автомобиль. "С точки зрения закона, все было проведено абсолютно законно", - утверждает А.МОГИЛЕВ.

Ранее народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ обвинил А.МОГИЛЕВА в том, что для него незаконно приобретен автомобиль представительского класса Cadillac Escalade 2010 года выпуска. По словам Г.МОСКАЛЯ, иномарку стоимостью свыше 1 млн. грн. купило Управление ГАИ Главка МВД в Киевской области, после чего она была передана в автохозяйство министерства для обслуживания А.МОГИЛЕВА.

В свою очередь, в Департаменте по связям с общественностью МВД данный факт отрицали.

«Автомобиль Cadillac Escalade 2010 года выпуска был бесплатно передан в марте этого года подразделению милиции Киевской области для обслуживания иностранных делегаций, прибывающих в Украину с официальными визитами», - сообщили в ДСО.