Генпрокуратура получила разрешение на обыск у Довгого

Печерский районный суд Киева выдавал санкцию на обыск в квартире секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО.

Об этом сказано в постановлении Печерского райсуда от 2 сентября по делу №4-3228/10, текст которого обнародован в Едином реестре судебных решений Украины.

Разрешение на обыск выдано в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по факту служебной халатности должностных лиц Киевской городской государственной администрации, допустивших незаконную реализацию пакетов ОАО «Киевводоканал» и ОАО «Киевгаз», принадлежавших городской общине.

Досудебным следствием установлено, что в течение февраля 2009 года - марта 2010 года должностные лица Киевсовета ненадлежащим образом выполнили свои служебные обязанности, не уведомив Главное управление коммунальной собственности КГГА о невозможности приватизации принадлежащих Киеву пакетов ОАО «Киевводоканала» и ОАО «Киевгаза».

В свою очередь должностные лица Главка коммунальной собственности Киева в период декабря 2009 - марта 2010 года незаконно реализовали пакеты акций указанных обществ компании ООО «Финансовая компания «Новый регион».

В этой связи Печерский суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и предоставил следователям ведомства санкцию на проведение обысков в частных домах секретаря Киевского горсовета О.ДОВГОГО, начальника Главка коммунальной собственности КГГА, а также директора ООО «Финансовая компания «Новый регион».

“Учитывая, что есть достаточные основания считать, что документы, которые имеют значение для установления истины по делу, могут находиться в жилом помещении по месту регистрации и проживания заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевского городского совета, суд считает возможным представление удовлетворить», - говорится, в частности, в документе.

Как сообщали сегодня некоторые СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре, против О.ДОВГОГО Генпрокуратурой 30 августа было возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности и превышения служебных полномочий. 2 сентября в квартире О.ДОВГОГО был проведен обыск.

Позже Генпрокуратура опровергла эту информацию. «Ни Генпрокуратура, ни прокуратура Киева, ни милиция не возбуждали в отношении О.ДОВГОГО никакого уголовного дела, а соответственно - не проводили у него обыск», - сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.

Также секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сегодня заявил, что возмущен появлением недостоверной информации о возбуждении в отношении него уголовного дела и проведения обыска в его квартире.

По его словам, “последним кричащим фактом стало недостоверное сообщение, которое распространили СМИ 6 сентября, о возбуждении против меня уголовного дела и обыска в моей квартире”.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, по состоянию на 15 апреля 2010 года КГГА в лице Главка коммунальной собственности принадлежало 25,46% акций ОАО «Киевводоканал» и 28,45% ОАО «Киевгаз».