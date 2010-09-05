Чиновник в Шанхае обещал Януковичу поймать Данилишина

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ раскритиковал концепцию украинского Национального павильона на Всемирной выставке «Экспо-2010» в Шанхае и назвал его “огромным недостатком государственной политики».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время посещения Национального павильона Украины, представленного на Всемирной выставке «Экспо-2010», проходящей в китайском городе Шанхай.

В то же время, заметил глава государства, «очень хорошо, что мы здесь есть».

«Безусловно, он (украинский павильон – УНИАН) не отвечает нашим пожеланиям - тому, что бы мы хотели показать. И это огромный недостаток в государственной политике, который нужно будет наполнять содержанием», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он заметил, что украинские граждане, которые обеспечивают деятельность Национального павильона (находятся в командировке в Китае с апреля – УНИАН), «заслуживают лишь доброго слова и большой благодарности».

«Но Украина - это намного шире, чем показывает этот павильон», - отметил глава государства и отметил, что участие в подобных выставках мирового масштаба является одним из шагов, который будет вести государство в будущее.

«Концепция понятна. Ее нужно наполнять содержанием», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

Как также сообщил в свою очередь директор Национального павильона Украины Иван БУНТОВ, концепцией создания и финансированием из государственного бюджета участия страны в «Экспо-2010» в 2008 году занималось Министерство экономики. Всего на создание украинского павильона из госбюджета было выделено лишь 8 млн. грн., что, по оценкам специалистов, очень незначительна сумма.

Между тем один из высокопоставленных членов украинской официальной делегации в Китае выразил предположение, что и эти 8 млн. грн. были потрачены неэффективно.

«Когда мы поймаем ДАНИЛИШИНА (министр экономики в 2008 году – УНИАН), то спросим с него», - заметил чиновник.