«Мы инициируем создание в Верховной Раде Украины Комитета реформ». Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на расширенном заседании комитета, посвященном Дню предпринимателя, на тему: «Роль и место предпринимателей в экономическом развитии Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, Н.КОРОЛЕВСКАЯ, в частности, заявила: «Нынешняя власть не исполняет уже принятые законы. Поэтому мы инициируем создание в Верховной Раде Комитета реформ. За прошедший год нам удалось консолидировать депутатов из всех фракций и протолкнуть действительно важные для отечественного бизнеса законы. Прежде всего, это Закон о государственно-частном партнерстве, открывающий возможности для модернизации государственной инфраструктуры за счет привлечения частного капитала. Законодательно внедрен принцип молчаливого согласия и декларативный принцип в разрешительной системе. Кроме того, упрощен порядок выдачи эксплуатационных разрешений, существенно сокращено количество контролирующих органов. Тем не менее, чиновники вновь начали наступление на бизнес, пытаясь ограничить свободу предпринимательской деятельности. Политика государства относительно бизнеса становится все более непредсказуемой».

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «чиновнику тяжело работать с невинным предпринимателем, с предпринимателем, который мог бы выполнять все законы и стабильно развиваться. Поэтому принимаются всевозможные подзаконные акты, продолжается игнорирование норм закона для того, чтобы сделать предпринимателя преступником. С преступником чиновникам легче общаться, легче заниматься коррупционными действиями».

По словам главы парламентского комитета, власть постоянно нарушает нормы законов, касающихся разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности, упрощения условий ведения бизнеса, лицензирования и государственного надзора. Как следствие, Украина занимает 142-е место в мире по легкости ведения бизнеса и 183-е - в рейтинге эффективности налоговой системы.