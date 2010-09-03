Медведев поручил МИД и разведке следить за Украиной и НАТО

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал поручение дипломатическому корпусу и разведывательным службам отслеживать развитие отношений Украины и НАТО.

Об этом пишет газета «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

«Вероятной причиной подобного решения является тот факт, что статус внеблоковости, которого придерживается Украина, имеет неопределенное международно-правовое содержание.

При этом Украина и далее выполняет Годовые национальные программы сотрудничества с Североатлантическим альянсом», - отмечает издание.

Газета напоминает, что статья 11-я закона Украины «Об основах внутренней и внешней политики» констатирует, что наша страна является «европейским внеблоковым государством». Как поясняет закон, соблюдение этой политики означает «неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в усовершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с Организацией Североатлантического договора и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес».