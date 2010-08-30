Меркель: нам в ЕС необходимо смягчать отношения Украины и России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что на современном этапе Украина стала для Европейского Союза, и Германии в частности, надежным внешнеполитическим партнером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ, которая состоялась сегодня после их встречи в Берлине.

Очерчивая современные внешнеполитические тенденции безопасности на европейском континенте, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что очень важно, чтобы в новой стратегической концепции НАТО, разработка которой находится на этапе завершения, «такие внеблоковые страны, как Украина, нашли там свое место в создании европейской системы безопасности».

«Я надеюсь, что федеральному канцлеру сегодня очень важно чувствовать, что тот новый путь, о котором мы сегодня говорили (относительно новых принципов внутренней и внешней политики Украины – УНИАН), для Германии будет таким, который даст возможность на будущее видеть Украину надежным партнером», - подчеркнул глава Украинского государства и выразил надежду, что период нестабильности и неопределенности в Украине уже пройден.

«И сегодня для меня и для Украинского государства очень важно, чтобы украинская сторона выполняла все, о чем заявляет и относительно чего берет обязательства», - сказал Президент.

В свою очередь А.МЕРКЕЛЬ заметила, что немецкая сторона также заинтересована в том, чтобы Украина нашла баланс в отношениях между Россией и Евросоюзом.

«Нельзя ставить так вопрос, или ты больше на стороне Европейского Союза или на российской стороне. Мы хотели бы, чтобы за счет подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС была укреплена позиция украинской стороны», - заявила канцлер ФРГ.

Также, отметила она, «Украина находится рядом с Евросоюзом, в то же время Россия также играет важную роль, и необходимо, чтобы отношения с Россией развивались, ведь это имеет значение и для энергетической кооперации».

«Нам в Европейском Союзе необходимо смягчать отношения Украины и России», - заявила А.МЕРКЕЛЬ.