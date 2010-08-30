БЮТ нашел «преступную норму» в правительственном законопроекте

Правительственный проект закона о государственных гарантиях восстановлении сбережений граждан Украины (о механизме возвращения сбережений) – это пиар-акция власти накануне местных выборов.

Об этом заявил член фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, название закона не соответствует его сути, ведь чиновники не указали источники и механизм возвращения обесцененных вкладов гражданам Украины.

«По сути, под красивыми названиями делается ухудшение социального состояния граждан, и все это сегодня делается для того, чтобы спекулировать на выборах с этими вещами», - сказал он.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что в законопроекте правительством предлагается дать самому себе поручение о создании реестра вкладчиков.

«Это при том, что такой реестр был создан еще в 2008 году, и он существует в Ощадбанке. В нем зарегистрировались 11 миллионов граждан», - сказал он, добавив, что такая правительственная инициатива приведет к повторному расходованию бюджетных средств.

Вторым «ноу-хау» данного законопроекта, по словам А.ПАВЛОВСКОГО, является предложение отменить индексацию сбережений на размер инфляции.

«Эта норма является преступной, ведь за 10 лет уровень инфляции составил 530%, и таким образом правительство обесценивает вклады граждан в 5 раз», - отметил он.

Также А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что законопроектом правительство Николая АЗАРОВА предлагает позволить самому себе устанавливать суммы компенсаций, порядок выплат и суммы, которые будут выплачиваться в случае смерти вкладчика.

«Таким образом правительство АЗАРОВА пытается уменьшить базу людей, которые претендуют на возмещение обесцененных вкладов Сбербанка СССР», - сказал он.

«Такая инициатива правительства лишь ухудшает порядок компенсации денежных вкладов, ведь в проекте закона нигде не отмечено, что утраченные сбережения дальше будут выплачивать. Это является пиар-акцией перед будущими выборами в органы местного самоуправления», - резюмировал А.ПАВЛОВСКИЙ.