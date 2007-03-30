Никто не хочет уступать Майдан

Киевская городская государственная администрация просит Шевченковский районный суд ограничить проведение акции на Майдане Независимости 31 марта.

Об этом сообщил начальник Главного управления внутренней политики Киевгорадминистрации Виктор Гончарук.

По его словам, управление в четверг провело совещание со всеми организаторами акций, подавшими заявки на проведение акций в центре Киева 31 марта.

Гончарук подчеркнул, что никто из организаторов не согласился отказаться от намерения провести свою акцию на Майдане Независимости 31 марта.

«Уступать Майдан никто не хочет», - сказал он.

В связи с этим управление и подало исковое заявление в суд в четверг.

Гончарук подчеркнул, что просьба управления ограничить акции касается исключительно Майдана и 31 марта, тогда как в другие дни и в других местах акции могут проводиться.

Как сообщалось, Киевские городские организации Партии регионов и Союза молодежи регионов подали 6 заявок в Киевскую городскую государственную администрацию на проведение акций в центре Киева с 29 марта по 3 апреля.

28 марта Блок Юлии Тимошенко в Киевском городском совете и в Верховной Раде, партия «Вперед, Україно!», а также киевская городская организация партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» подали заявки в Киевскую городскую государственную администрацию на проведение акция в центре Киева 31 марта.

Блоки Юлии Тимошенко и «Наша Украина», а также общественная организация «Народная самооборона» намерены провести митинг 31 марта на Майдане Независимости в Киеве.

Обком со ссылкой на Украинские новости