Яценюк выступает за создание префектур по примеру Польши

Лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк заявляет, что Украине нужна реформа местного самоуправления. Об этом он сказал в субботу в Тернополе, сообщает пресс-служба партии.

Яценюк считает, что реформа должна включать ликвидацию государственных администраций и внедрение института префектов.

"Перед выборами "все рассказывают, что только придут к власти, сразу местное самоуправление заживет... Приходят к власти, и основной задачей для них становится: полностью затянуть пояса местной общине, перетащить всю компетенцию на Минфин и лишить мэров возможности принимать какие-либо решения без правительства. Это происходит и сейчас", - приводит слова политика Украинская правда.

Если уж проводить конституционную реформу, за которую выступает президент, убежден Яценюк, то именно местное самоуправление требует изменений.

"То, что надо урегулировать целый ряд вопросов в украинской Конституции, у меня нет сомнения. Но что переписывать будут? Если переписывать Конституцию под нового президента - я категорически против. Когда речь идет об изменениях в Конституцию, то должны быть учтены вопросы местного самоуправления", - заявил лидер "Фронта перемен".

Он убежден, что должны быть ликвидированы местные госадминистрации, которые являются фактически бывшими обкомами и райкомами КПСС, выполняют только функцию распределения средств.

Яценюк выступает за создание префектур вроде Польши, где фактически префект назначается президентом и не занимается распределением бюджетных денег. "Не его это функция. Его функция - контроль за соблюдением законодательства, защита прав граждан", - уточнил он.

Лидер "Фронта перемен" считает необходимым создание исполнительных комитетов на областном уровне, где "община самостоятельно, а не Минэкономики в Киеве, будет делить средства и самостоятельно будет принимать решение, каким образом дорогу делать".