Янукович подарил Кобзону вышиванку из Сорочинцев и книги для внука

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с народным артистом Украины, России и СССР Иосифом КОБЗОНОМ актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества в области культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча В.ЯНУКОВИЧА и И.КОБЗОНА состоялась сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ также поздравил И.КОБЗОНА с рождением внука и передал ему в подарок украинские книги. “Он у Вас в известной мере украинец - так что детские стихи Ивана Франко, собрание украинских народных сказок, “Ночь перед Рождеством” Николая Гоголя будет интересно ребенку почитать. И почитать на украинском языке”, - сказал Президент.

Глава государства также подарил И.КОБЗОНУ вышиванку, купленную на Сорочинской ярмарке.

Певец пообещал одеть ее на один из концертов, который посетит Президент Украины. “Если Вы придете на концерт, обязательно одену Вашу вышиванку”, - пообещал И.КОБЗОН.