Ющенко хочет или остудить горячие головы или назначить досрочные выборы

Парламент Украины в конце концов должен стать ответственным за свои действия. Об этом Президент Украины Виктор Ющенко заявил на пресс-конференции в Луганске.

Президент напомнил, что в 2006 году в соответствии с новой редакцией Конституции были проведены выборы на пропорциональной (партийной) основе в Верховную Раду. Исходя из того, что выборы ведутся на пропорциональной основе, авторы конституции предусмотрели способ формирования парламентского большинства – на базе коалиции фракций. А регламент ВР предусматривает фракционные процедуры формирования коалиции, подчеркнул Ющенко.

Комментируя нынешние попытки парламентских фракций – членов большинства “внедрить” процедуры персонального членства в коалиции, Ющенко сказал: “Я знаю, какой была цена вопроса (при смешанной схеме выборов) для многих изуродованных душ народных депутатов”, напомнив, что именно при смешанной схеме парламентское большинство формировалось за счет фракционного и индивидуального членства.

Президент попросил журналистов рассматривать процессы в парламенте не только как на нарушение Конституции – “это процесс узурпации власти”, подчеркнул Ющенко.

Можно ли выйти из ситуации, которая сложилась в парламенте? “Есть два варианта”, - сказал Ющенко. “Желательный на сегодня – остудить горячие головы и привести все действия по формированию парламентского большинства в соответствие с Конституцией”.

“Второй – если кому-то это (первый вариант) кажется неприемлемым”, - на такой случай Президент обещает прибегнуть к соответствующим шагам. “Если какие-то политические силы претендуют на 300 голосов в парламенте, нужно менять правила игры, проводить досрочные выборы, - сказал Ющенко. И добавил: “пусть они идут к избирателям и убеждают дать им 300 мандатов”.

Третьего пути не существует, заметил Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, на 16.00 в Верховной Раде запланировано собрание народных депутатов. Как отметил первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК сегодня в 16.00 состоится «не собрание коалиции, а собрание народных депутатов Украины”.

При этом он не исключил, что в ходе сегодняшнего собрания народных депутатов будет рассматриваться вопрос о целесообразности проведения внепланового заседания Верховной Рады.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, согласились ли оппозиционные фракции парламента принять участие в собрании народных депутатов, А.МАРТЫНЮК сказал: «меня это не интересует».