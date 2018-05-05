Досрочные выборы - панацея или мертвому припарка?

Идут ли в Украине процессы свертывания демократии? Если так - смогут ли спасти ситуацию досрочные выборы? Готово ли к этому общество? Способен ли Президент Виктор Ющенко объявить досрочные выборы? Об этом УНИАН спросил экспертов. Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии, доктор философских наук: Мне кажется, что сформированная в настоящее время структура социально-экономических отношений достаточно сбалансирована. Я имею в виду, что есть Президент, который отвечает за внешнюю политику, есть сильная оппозиция с яркими лидерами, и они не дают спокойно жить исполнительной власти, которая отвечает за экономическую политику, и есть власть, которая никого особо не радует. Но власть никогда никого не радовала, за исключением разве что трех месяцев после оранжевой революции. Никогда Украина большой радости от своей власти не испытывала. Как по мне, эта структура достаточно сбалансирована с точки зрения стабильности. А сама по себе стабильность - это благо. Это важно условие поступательного развития.

Я не считаю, что и нынешняя демократия ущербна. Она просто отвечает духу и состоянию развития общества, в котором мы живем. Более того, я убежден, что украинская демократия опережает сам уклад жизни общества. Ведь уклад нашего общества патерналистский, в чем-то – патриархальный, который вообще несовместим с демократией по всем классическим каноническим социологическим теориям. Но есть ли угроза потери демократии? Конечно, есть. И теперь относительно гипотез... Хочет ли властная коалиция ограничить свободы? У нас многоклановое государство, все кланы имеют разные интересы. И пока не существует политического преследования одних финансовых кланов в интересах других кланов, такой угрозы нет. Потому что все кланы будут хранить свои рупоры, прежде всего, средства массовой информации. Кстати, осуществить полное перераспределение СМИ в одни руки не удалось. (Концентрацию СМИ в одних руках я считаю ярким признаком свертывания демократии). Именно с помощью публичного диалога утверждаются интересы. Кстати, если говорить о шаге навстречу демократии, то как раз сейчас происходит активное артикулированное отстаивание интересов через средства массовой информации. Это интересно наблюдать в футболе. В футболе происходит борьба между донецким и киевским кланом. Но интересно, что не удовлетворенные киевским кланом львовские меценаты объединились с донецким кланом против киевского. Появились интересные своеобразные полюса борьбы, которые используют все возможные средства.

Но я понимаю, что существуют опасения. Общество побаивается, но эти опасения аморфны. Реагировать следует на сигналы. И пока сигналов того, что какой-то клан “подгребает” под себя все, я не вижу. Рост или падение экономики - второй важный симптом свертывания демократических свобод. Если уничтожается реальная база конкуренции, то происходит падение экономики. Ни концентрации СМИ в одних руках, ни падения экономики я не вижу, потому не могу говорить о свертывании свобод. И в конце концов, раз у нас такая крикливая могучая оппозиция, то пусть она и следит за этим.

А теперь относительно досрочных выборов... Я наблюдаю за динамикой настроений. Общество разделено, часть избирателей хочет досрочных выборов, часть – не хочет. Но учтите, что выборы реанимируют все “страсти”, присущие правому и левому берегам Днепра. Это может возродить регионально-культурное противостояние, от которого мы отходим. Еще я не вижу смысла в выборах, потому что украинцы способны разделить власть на двоих, однако не могут разделить на троих. Демократические силы уже одержали победу, и они не могли разделить власть. И для чего проходить это опять? Ошибочно считать, что Президент не может объявить досрочные выборы из-за нехватки каких-то волевых качеств. Человек, который стал Президентом, по определению не может быть безвольным. Его колебания или нерешительность объясняются не слабостью характера, а здоровым прагматизмом. Преврати он свою партию в дополнение к БЮТу, это вызывало бы вал критики. Пока сохраняется определенный баланс, сохраняется рейтинг партии. И, может, это действительно самая умная позиция: не признавать, что власть окончательно взял Янукович. В обществе - стабильность, во власти есть определенное напряжение, в оппозиции - определенный альянс.

Левко Лукьяненко, народный депутат, БЮТ: Наш Президент на днях посетил Конституционный суд, юристы высшего класса фактически ему сказали, что есть юридические основания для роспуска Верховной Рады. Но подчиняясь своему характеру, он не ухватился за эту юридическую основу, а заявил, что есть два выхода: или распустить Верховную Раду, или посоветоваться. Созвать еще один круглый стол. Это очередной признак его нерешительности и желания избежать принципиальной развязки проблемы. Я не верю в то, что он распустит Верховную Раду. Сейчас, когда Конституционный суд дал понять, что есть основания для роспуска, он не воспользовался этим, сзывая на болтовню за круглыми, квадратными, прямоугольными столами, за которой не будет государственнической воли. Напомню, что суд не говорил прямо, но дал понять, что роспуск возможен. Потому что Конституция не предусматривает формирования парламентского большинства на индивидуальной основе. Большинство - это Партия регионов, социалисты и коммунисты, это количество, которое они имели законно. Остальные способы доформування большинства были антиконституционными, не предусмотренными законом. Конечно, над формулировкой этого должна была бы поработать юридическая команда. Но суть остается...

Угрозу демократии я вижу в том, что Партия Регионов будет оставаться при власти. Они говорят о росте экономики. Но что растет больше: цены товаров на рынке, тарифы или ВВП, которое не успевает за этими ценами. Жизнь людей не улучшается. Антиукраинские шаги проявляются разными способами. Вспомните, 9 марта Президент выступал с речью перед памятником Шевченко. Это же не я выступал, простой депутат. Но ни один канал не передал это выступление без сокращений. По чьей указке? Ясно, по чьей.

Светлана Конончук, руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований: Я считаю, что в Украине существует угроза авторитаризма. Она связана с тем, что власть формируется закрытым способом так же как закрытым способом происходит управление государством и на центральном, и на региональном уровнях. Общество превращается в статиста и не принимает участия в политических процессах. Кроме закрытости в формировании властного представительства, есть еще свобода СМИ, которая тоже находится в поле демократии. СМИ получили свободу, это очевидно. Но государственные СМИ, в сущности, не влияют на ситуацию. Существуют влиятельные СМИ, которые находятся в руках частных акционеров. Но здесь мы часто наблюдаем картину, как журналисты пытаются подстроиться под власть, и часто избегают неудобных вопросов, их материалы идут в ключе навязанных им месиджей власти. Бывает так, что власть пытается “подстроиться” под отдельных журналистов, тогда связи становятся личностными. Я не хочу оценивать это, но тогда страдает качество журналистики. Общество не знает, что происходит во власти.

Относительно досрочных выборов... Повторюсь, что правовых оснований для их проведения не существует. Пленарные заседания происходят, большинство сформировано, правительство работает. А относительно политических вызовов, то здесь ситуация несколько более сложная. Новые условия требуют и от парламента, и от правительства, и от Президента осознавать эти новые правила в политике. А у них существует определенная инерция в оценках властных институций. При этом состав парламента не отвечает реальной структуре общества, а состав коалиции сформирован, скорее, в противовес электоральным симпатиям. При этом формальных нарушений не существует.

Порой говорят о невозможности досрочных выборов учитывая личные качества Президента. Мне кажется, что ситуацию волевыми и моральными качествами на изменить. Уже поздно, уже сделано столько шагов на пути слабого управления, что доставать “томагавк” войны было бы бессодержательно и противоправно.

Что касается вопроса, изменили ли бы ситуацию выборы, то ради этого следовало бы тщательным образом проверить настроения избирателей. Потому что не исключено, что у результатов досрочных выборов новый состав парламента демонстрировал бы такие же стандарты поведения и подходы, как и нынешний. Я лично как избиратель требую каких-то новых платформ и новых лидеров. Потому что за это время я была откровенна разочарована. Потому что одни политики продемонстрировали откровенную слабость и непрофессионализм, вторые – возвращение к коррупционным схемам, третьи, – агрессию и радикализм, а четвертые – классический вариант измены. Потому у меня есть опасение, что если бы выборы прошли сейчас, пока не вызрели новые политические условия, то мы получили бы такой же состав парламента, как и сейчас.

Александр Барабаш, вице-президент Ассоциации народных депутатов Украины: Я считаю, что откат от демократии есть. Этому есть фундаментальные причины, это связано с изменением избирательной системы, в первую очередь с формированием закрытых избирательных списков, где вся полнота прав принадлежит партиям. Право выдвигать, проводить агитацию, отдавать преимущества надлежит партэлитам. Такое избирательное законодательство не имеет аналогий нигде в цивилизованных странах. А партийные элиты оставили себе право пожизненно быть при власти и единолично решать, кто должен быть в парламенте... Это временами имеет уродливые формы, политики вместе пьют водку и женят детей, а на улице бьют друг друга по морде. Воспроизведена система консервирования элиты! И завершил эту философию императивный мандат для депутатов местных советов. Я считаю, что это – страшная угроза демократии, перестройка партийной деятельности по тоталитарному образцу. Это делает партийное строительство подобным правящим партиям Германии, Италии и СССР тридцатых годов. И это изменяет поведение депутата, который из самостоятельной фигуры превращается в солдата партии, политическую пешку. Все его поведение нацелено на то, чтоб угодить вождю.

Сейчас силы тратятся на партийную борьбу. Нет программы правительства? - Не только правительства. Ни одна политическая сила не сформулировала четкой позиции относительно хотя бы одной значимой проблемы для общества, ни по образованию, ни по медицине, ни по реформе пенсионного законодательства. Я не знаю, в чем отличие во взглядах на реформу отрасли здравоохранения между БЮТ, Нашей Украиной и Партией регионов. Сейчас пришел новый министр здравоохранения, а я не знаю, чем от отличается от старого. Какова в этой части программа Компартии, которая заняла эту квоту, я также не знаю.

Досрочные выборы в этой ситуации ничего не решат, потому что не изменяется базовая основа для проведения этих выборов. Будет очередное перераспределение мандатов. Мой коллега выдвинул теорию, которая подтверждается со временем, симпатии избирателей изменяются очень медленно, поэтому любые новые выборы дадут такой же результат. Правовых оснований для этого нет. Если смотреть на все основания, указанные в Конституции, то без желания большинства депутатов принять решение о досрочных выборах невозможно. Правительство в отставку не пойдет, большинство не распадется, сессии будут начинаться своевременно. Любое не правовое решение относительно выборов, так же как любой референдум по болезненному вопросу приведет к гражданскому конфликту. Президент не объявит выборы, какими бы решительными не были заявления. Досрочные выборы возможны, если этого захочет большинство, в первую очередь Партия Регионов.

Я уже заключил пари на ящик хорошего коньяка, что досрочных выборов в этом году не будет.

Записала Маша Мищенко