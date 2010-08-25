На Говерле члены ВО «Батьківщина» восстановили поврежденный трезуб
Купили белый итальянский мрамор
Ивано-Франковская областная организация ВО «Батьківщина» к 19-й годовщине независимости Украины восстановила скульптурную композицию «Трезуб» на Говерле.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации «Батьківщина», с этой целью в Киеве был приобретен белый мрамор итальянского производства, а художественные работы выполняли скульпторы из Львова и Ивано-Франковска.
В пресс-службе отметили, что силами партийных активистов памятный знак «Трезуб» весом 135 кг установлен был 24 августа на самой высокой вершине украинских Карпат - горе Говерле (2061м).
Как сообщал УНИАН (фото), причины повреждения трезуба на Говерле были естественными. По информации Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области, специалисты выяснили, что элемент памятного знака на Говерле откололся из-за дефектов и влияния высокогорного климата.