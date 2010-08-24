Ющенко напомнил, что Украина начинается не с Януковича

Лидер политической партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев воспринимать День Независимости как самый большой национальный праздник страны.

Об этом, как сообщает сайт “Нашей Украины” В.ЮЩЕНКО сказал в интервью украинским телеканалам «УТ-1» и «24 канал».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для него день национального становления Украины не является рядовым праздником. «Это самый большой праздник украинцев за последние 450 лет, со времен Богдана Хмельницкого. Впервые за 450 лет украинское поколение может выйти и сказать: «я – украинец, у меня есть свое собственное государство». Поэтому 19 лет Независимости - это самая большая наша дата», – отметил лидер «Нашей Украины».

В то же время он заметил, что нашей стране не 19 лет, а больше тысячи. «Мы, украинцы, от Киевской Руси. Мы – одно из самых старых европейских государств. Сейчас мы проходим этап нашего новейшего становления», – заметил В.ЮЩЕНКО.

Лидер «Нашей Украины» подчеркнул, что он гордится этими 19-ю годами становления. Он призвал не судить строго этот путь становления страны. «Это слишком короткое расстояние, мы живая история. Безусловно, мы переполнены субъективизмом, эмоциями», – заметил он, добавив, что со временем отходят детали и оценки меняются. «Детали формируют эмоции, мешающие объективным оценкам. Следовательно, событиям, произошедшим 19 лет назад, должна дать оценку история», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Однако ему приятно, что с каждым годом украинцами себя считают намного больше наших соотечественников. «Мы возвращаем свои корни, поскольку они и только они формируют нацию», – отметил лидер партии.

«Не менее важным является то, чтобы украинцы все больше и больше приходили к общественной ответственности за то, что делается в этой стране, кого мы избираем, какие ценности в стране начинают доминировать», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Лидер «Нашей Украины» выразил убеждение, что граждане должны осознать, что Украина начинается с них, а не с Президента, премьер-министра или председателя поселкового совета. «Если ты не забыл свой язык, культуру, традицию, историю – тогда ты украинец, тогда ты европеец», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В этом он возлагает самую большую надежду на молодежь, которая росла уже в независимом государстве, которая научилась дышать свободным воздухом. «Я хотел бы пожелать каждому украинцу, и особенно молодому поколению, ощущение большей самоответственности, нежели у предыдущих поколений. Сейчас решается судьба вашей жизни – где вы будете жить, в какой стране, с какой политикой – или с той, что приближает нас к Европе, или с той, которая отбрасывает нас назад», – сказал лидер партии.

В.ЮЩЕНКО отметил, что украинское общество должно осознать, что без демократии и свободы слова нельзя сохранить суверенитет страны. «Необходимо осознать, что свободный журналист – это важно для утверждения демократического процесса, что демократия – это единственный способ иметь суверенитет и независимость, что европейский выбор – это и твоя система ценностей. Тогда мы сможем говорить, что мы создали европейскую нацию», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он понимает, что для этого нужно много времени, но замечает, что очень важно, чтобы страна шла по этой дороге. «Шаг за шагом мы становимся другими – физически и на уровне сознания. Приходят новые поколения, отмирают рудименты. Сегодня мы уже имеем твердую веру в то, что наша страна будет свободной, независимой и богатой», – подчеркнул он.

«Для этого нам нужна добросовестная власть. Власть, которая помогает человеку, которая дает ему глубинное ощущение, что этот человек – гражданин Украины. Это ощущения патриотической власти – власти, которая должна идти впереди, подавать пример, рекомендовать и поддерживать», – подчеркнул лидер партии.

По его словам, нация также должна понимать, что исключительно демократия может обеспечить экономическое и социальное процветание государства. В.ЮЩЕНКО отметил, что никакой тоталитарный режим не сможет этого обеспечить. «Свобода должна стоять в основе всего. Не верьте, если вам кто-то предложит хлеб вместо свободы и скажет, что вы выбираете лучшее будущее. Любой тоталитарный режим всегда приводил к голоду», – сказал лидер партии.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что каждый украинец должен ответственно относиться к выбору, который он делает. «На абсолютное большинство вопросов должен дать ответы каждый из нас. От нас и только от нас зависит, как мы будем воспринимать себя сами. Если элитой, то наше место – в европейском доме, а если лакеями, то соответствующим будет наше чувство самоуважения. Поэтому и отношение к нам будет таким же», – заметил он.