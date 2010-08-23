Архиепископ УПЦ покинул зал после слов главы Львовского облсовета

Председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК считает достойными звания украинских церквей Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую греко-католическую церковь.

Как передает корреспондент УНИАН, такую точку зрения М.СЕНИК высказал во Львове во время торжественной академии, посвященной Дню Независимости Украины.

“Мы должны поддерживать свое, национальное - церковь. А такими церквями считаю Греко-католическую церковь и Православную церковь Киевского патриархата”, - сказал М.СЕНИК.

После данного заявления архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ Московского патриархата АВГУСТИН демонстративно покинул заседание академии. К нему присоединились другие представители УПЦ МП и члены делегации Римо-католической церкви.

«Когда уважаемый человек, представитель львовян, позволяет себе перешагнуть рубеж тактичности и взаимоуважения - за этой чертой нет сотрудничества, нет развития Львовского региона, Украины, нации, подъема культуры и возрождения ценностей», - прокомментировал ситуацию один из участников академии.