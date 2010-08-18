Ельченко считает ненормальным, что в Москве нет ни одной украинской школы

В России нет ни одной государственной школы с преподаванием на украинском языке.

Об этом посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сказал в интервью газете «Известия в Украине» (18 августа).

«В настоящее время в регионах России функционирует 9 общеобразовательных школ и 1 педагогический колледж, где изучается украинский язык. Большинство детей украинцев, которые желают знать родной язык, изучают украинский в кружках и воскресных школах, которые функционируют по инициативе украинских общественных объединений», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

«Однако есть и проблемы. На сегодня, к сожалению, в России нет ни одной государственной школы с программным преподаванием предметов на украинском языке. Буду откровенен - я считаю абсолютно ненормальным то, что в Москве, где проживает наибольшее количество этнических украинцев - более четверти миллиона - нет ни одной украинской средней школы. Исправление этой ситуации рассматриваю в качестве одной из своих первоочередных задач», - подчеркнул посол.

В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что сегодня украинцы, проживающие на территории России, интегрированы в общественно-политическую жизнь этой страны. «Они широко представлены во всех сферах социальной деятельности - на производстве, в сфере обслуживания, в науке, образовании, государственных органах управления и т.п. Граждане РФ украинского происхождения составляют значительный процент в среде культурно-художественной, политической и управленческой элиты России. Многие из них помнят о своих корнях, сохраняют украинскую культуру и традиции», - уверен он.

По словам посла, для обеспечения культурных потребностей украинской диаспоры в России действуют такие учреждения как Национальный культурный центр Украины в Москве, Украинский культурный центр в Сургуте, Лаборатория украинской культуры в Лазаревском районе Сочи. Рассматривается вопрос об открытии новых культурно-информационных центров в местах компактного проживания украинцев в России. При большинстве украинских национально-культурных обществ действуют любительские фольклорные коллективы.

В.ЕЛЬЧЕНКО также отметил, что в российской столице функционирует государственное учреждение культуры «Библиотека украинской литературы в Москве», библиотечный фонд которого превышает 50 тысяч экземпляров и постоянно обновляется за счет поддержки Украины. Информационные потребности диаспоры в РФ обеспечивает достаточно широкая сеть украинских интернет-сайтов, созданных усилиями активистов общественных организаций.

По его словам, в Посольство Украины обращаются общественные организации украинцев в РФ относительно материальной поддержки осуществляемых ими проектов, таких как проведение фестивалей украинской культуры, увековечивание памяти известных украинцев в России и т.д. «Мы стараемся всячески поддерживать такие инициативы», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что сегодня Украина осуществляет ряд программ, направленных на поддержку связей с украинцами, проживающими за рубежами Украины. Эти программы позволяют финансировать подписку на украинские газеты и журналы, закупку национальных костюмов и музыкальных инструментов для самодеятельных коллективов украинских общественных коллективов и т.д.