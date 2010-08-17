Регионалы регистрируют свои местные организации задним числом?

Районные управления юстиции в Херсонской области фальсифицируют документы, которые касаются дат регистрации организаций Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Херсоне заявил народный депутат, председатель областной организации БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО.

Ю.ОДАРЧЕНКО сообщил, что уже обратился к прокурору области Константину СВИДЕНКО с депутатским обращением относительно действий должностных лиц Голопристанского районного управления юстиции, которые, как указано в обращении, совершили «подлог документов с целью регистрации структурных образований политических партий «задним числом» для предоставления права участия в местных выборах по действующему в настоящее время закону».

По словам народного депутата, указанное управление юстиции подделало данные о регистрации Голопристанской районной организации Партии регионов, зарегистрировав ее 2001-м годом. Ю.ОДАРЧЕНКО утверждает, что в июне текущего года в ответе Главного управления юстиции в Херсонской области на его обращение данных о регистрации указанной организации ПР не было.

Ю.ОДАРЧЕНКО заявил, что аналогично поступают также должностные лица других районных управлений юстиции, в частности, Цюрупинского и Скадовского.

«Странно, что руководители Партии регионов, которые более 5 лет были при власти, не нашли времени и желания зарегистрировать партийные организации в соответствии с требованиями закона», - сказал депутат.

Ю.ОДАРЧЕНКО планирует обратиться в органы прокуратуры и суды относительно всех выявленных случаев фальсификации документов.

Также он сообщил, что обратился в Херсонский окружной административный суд по поводу отмены Великоалександровским районным управлением юстиции регистрации местной районной организации всеукраинского объединения «Батькивщина».

«Они (управление юстиции – УНИАН) с подачи налоговой инспекции абсолютно незаконно отменили регистрацию партийной организации. Я, как народный депутат, обратился к министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ и сообщил о незаконных действиях его подчиненных» - заявил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно решению парламента, местные выборы состоятся в Украине 31 октября текущего года.

Новый закон "О выборах депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских голов" вступил в силу 31 июля. Согласно закону, местная организация партии имеет право выдвигать своих кандидатов в депутаты местных советов лишь в том случае, если она зарегистрирована за 365 дней до выборов.