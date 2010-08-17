Зюганов считает, что мир «на глазах левеет и краснеет»
О Китае под красным флагом
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Госдумы России Геннадий ЗЮГАНОВ считает, что идеи левых не утратили актуальности.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе.
"Ситуация на планете на глазах левеет и краснеет, из двухсот стран мира, которые попали в ловушку кризиса, только двенадцать за прошедший год прибавляли. На первом месте Китай - социалистический, коммунистический - в прошлом году плюс 9% ВВП, в этом году - 12-15%", - сказал Г.ЗЮГАНОВ.
По его мнению, Китай является образом, как можно проводить эффективные реформы, объединив идеалы социализма с "китайской спецификой", с современным рынком, с государственным управлением, "умной социальной и кадровой политикой".
"Оказывается, можно под красным флагом с красными партбилетами с современными крупными бизнесменами и государствами вести деловые отношения таким образом, что страна превращается в лидера. Она заняла, по сути дела, место советской страны", - заявил лидер КПРФ.