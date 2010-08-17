Зюганов считает, что мир «на глазах левеет и краснеет»

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Госдумы России Геннадий ЗЮГАНОВ считает, что идеи левых не утратили актуальности.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе.

"Ситуация на планете на глазах левеет и краснеет, из двухсот стран мира, которые попали в ловушку кризиса, только двенадцать за прошедший год прибавляли. На первом месте Китай - социалистический, коммунистический - в прошлом году плюс 9% ВВП, в этом году - 12-15%", - сказал Г.ЗЮГАНОВ.

По его мнению, Китай является образом, как можно проводить эффективные реформы, объединив идеалы социализма с "китайской спецификой", с современным рынком, с государственным управлением, "умной социальной и кадровой политикой".

"Оказывается, можно под красным флагом с красными партбилетами с современными крупными бизнесменами и государствами вести деловые отношения таким образом, что страна превращается в лидера. Она заняла, по сути дела, место советской страны", - заявил лидер КПРФ.