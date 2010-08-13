В БЮТ раскритиковали инициативу Азарова

Инициатива Азарова упростить процедуру выдачи земли для бизнеса усугубит беспорядочную застройку, считают в БЮТ

Упрощение процедуры выдачи земельных участков для бизнеса усугубит ситуацию с беспорядочной застройкой украинских городов.

Об этом народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) заявил УНИАН, комментируя соответствующую инициативу правительства.

По его словам, это предложение вызывает «больше опасений, чем одобрения».

«Мне, например, абсолютно непонятно, что ещё нужно упростить в механизме землеотвода для бизнеса?! Это и сегодня происходит достаточно просто – за большие деньги в любом месте любого города. Что значит упростить? Выделять участки в кратчайшие сроки? Застраивать зелёные зоны городов? Вряд ли такое упрощение пойдёт на пользу нашей стране», – подчеркнул политик.

При этом он обратил внимание на то, что от этой инициативы, в первую очередь, пострадают исторические центры украинских городов.

«Мы уже видим примеры того, как беспорядочно, с нарушением всяческих норм разрастаются бизнес-центры в исторической части Киева, Львова, Харькова, Черновцов, Ивано-Франковска. О Ялте и южном берегу Крыма и говорить не приходится – то, насколько там упрощена процедура выдачи земли, видно невооружённым взглядом», – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По убеждению депутата, участки с коммуникациями, которые глава правительства обязал бесплатно предоставить строителям в каждой области, вряд ли будут отведены под доступное жильё. «Если на каком-то из этих участков и появится жилой дом, то, как обычно, элитный, недоступный простым людям. В целом же, на этой программе Кабинета Министров нагреют руки строительные олигархи. Доступное же жильё, как не строилось, так и не будет строиться», – заявил депутат.

По убеждению Д.ВЕТВИЦКОГО, процедура выделения земельного участка под любое строительство должна быть чётко законной.

«Появление уродливых офисных и торговых центров, высотных гостиниц в исторической части города сегодня возможно только в Киеве. В любой европейской стране действуют жёсткие ограничения строительства в центре города, и вообще. Даже после выделения земельного участка власть должна строго контролировать высоту застройки, соблюдение правил техники безопасности и качество строительных работ и материалов», – подчеркнул он.

Справка УНИАН. 15 июля 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с представителями деловых кругов и дипломатического корпуса пообещал, что правительство значительно упростит процедуру предоставления земельных участков под строительство. «Я дал поручение мэрам городов предоставлять площадки под строительство бесплатно, причём, это должны быть не пустыри. Это должны быть подготовленные площадки. Да, мы сейчас пойдём на потери, потому что подготовка площадки – это коммуникации, это сети, но мы сейчас должны на это пойти, чтобы обеспечить строительные объёмы следующих лет. Потом мы найдём приемлемую формулу для сотрудничества со строительным бизнесом, но в любом случае мы максимально упростим предоставление земли для бизнеса», – отметил Н.АЗАРОВ.