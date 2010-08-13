Союз журналистов обеспокоен притеснениями свободы слова

Черкасская областная организация Национального союза журналистов Украины выражает обеспокоенность ситуацией с освобождением от должности генерального директора Черкасской областной государственной телерадиовещательной компании “Рось” Михаила КАЛИНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Открытом заявлении организации НСЖУ.

По словам авторов заявления, серьезные обвинения руководителя Черкасской ОГТРК “Рось” относительно притеснений со стороны председателя Черкасской облгосадминистрации Сергея ТУЛУБА не стали предметом рассмотрения и реагирования власти. Вместо этого М.КАЛИНИЧЕНКО был освобожден приказом Госкомтелерадио на основании, что он преподает (с незначительной учебной нагрузкой) в черкасском университете.

Черкасскую областную организацию НСЖУ удивляет также аргументация, которая приведена в обращении губернатора С.ТУЛУБА к председателю Госкомтелерадио Юрию ПЛАКСЮКУ, - якобы «М.КАЛИНИЧЕНКО, используя служебное положение, проводит сбор компрометирующей информации для выполнения «политических заказов», полученную информацию обнародовал в прямом эфире».

При этом в заявлении подчеркивается, что такое бездоказательное обвинение дискредитирует нашего коллегу и унижает достоинство коллектива ОГТРК".

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Черкасской областной организации Национального союза журналистов Украины Сергей ТОМИЛЕНКО, в НСЖУ считают, что в Черкасской области профессиональная деятельность журналистов подвергается притеснениям со стороны власти, которая демонстрирует безапелляционность своих решений и неготовность к партнерству и диалогу со СМИ.